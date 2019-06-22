Трамп отверг обвинения в изнасиловании в свой адрес

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-22T10:28:28+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании, которые в его адрес высказала американская журналистка Джин Кэрролл.

"Я никогда в своей жизни не встречал этого человека, - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Трампа. - Она пытается продать свою новую книгу - это должно указывать на ее мотивацию".

При этом Трамп отметил, что "ложные обвинения умаляют серьезность" реальных преступлений подобного характера.

Ранее на страницах журнала New York Magazine был опубликован отрывок из новой книги журналистки Джин Кэрролл, в котором она утверждает, что в конце в середине 90-х Трамп якобы изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в общей сложности Трампа обвиняют в былых приставаниях и сексуальных домогательствах около двух десятков разных женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU