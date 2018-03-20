2018-03-20T23:38:16+03:00
В мире

Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о сексуальных домогательствах

Президент США подчиняется законам, как и все остальные граждане, сказала судья
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенту США Дональду Трампу отказали в иммунитетеПрезиденту США Дональду Трампу отказали в иммунитетеФото: REUTERS
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Американский суд в Нью-Йорке отказал президенту США в иммунитете по делу о сексуальных домогательствах. Адвокаты Дональда Трампа просили отклонить иск Саммер Зервос, которая больше десяти лет назад снималась в его реалити-шоу «Ученик», а перед выборами объявила, что в 2007 году миллиардер-республиканец к ней приставал: трогал руками, обнимал и грубо целовал без разрешения.

«Никто не превыше закона. Президент Соединенных Штатов не имеет иммунитета и подчиняется законам, поэтому должен отвечать за то, что совершил как частное лицо», - приводит слова судьи Дженнифер Шектер агентство Reuters.

В качестве прецедента она напомнила о деле «Клинтон против Джонс»: в 1997 году Билла Клинтона, бывшего тогда главой государства, обвинила в домогательствах Пола Джонс. Верховный суд США постановил, что по делам частного порядка президент не имеет иммунитета от судебного преследования.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в общей сложности Трампа обвиняют в былых приставаниях и сексуальных домогательствах около двух десятков разных женщин.

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