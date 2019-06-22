Путин: Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами
Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны намерены развивать Дальний Восток в целом и Южные Курилы в частности. По его словам, никаких планов снижать внимание к этому региону нет.
"У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все эти программы будут реализовываться", - сказал глава государства в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия-1".
На уточняющий вопрос ведущего, не придется ли "спускать российский флаг" на новых объектах, Путин ответил: "Таких планов у нас нет".
Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным ВЦИОМ, 77% россиян выступают против передачи Японии части Курил. А среди жителей самих островов таких насчитывается более 90%.
ИСТОЧНИК KP.RU