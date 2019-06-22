2019-06-22T13:01:28+03:00
Политика

Путин: Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами

По словам президента РФ, власти будут развивать инфраструктуру на Дальнем Востоке
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными КуриламиПутин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными КуриламиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны намерены развивать Дальний Восток в целом и Южные Курилы в частности. По его словам, никаких планов снижать внимание к этому региону нет.

"У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все эти программы будут реализовываться", - сказал глава государства в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия-1".

На уточняющий вопрос ведущего, не придется ли "спускать российский флаг" на новых объектах, Путин ответил: "Таких планов у нас нет".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным ВЦИОМ, 77% россиян выступают против передачи Японии части Курил. А среди жителей самих островов таких насчитывается более 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минстранс: наблюдается массовая сдача авиабилетов на рейсы в Грузию
Украинцы признались, что одинаково часто используют русский и украинский язык
Роспотребнадзор в связи с ситуацией в Грузии открывает горячую линию
Пушков прокомментировал недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
The Guardian: Борис Джонсон подрался с юной любовницей
Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании
В Москве госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море
Оппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из России
Трамп отверг обвинения в изнасиловании в свой адрес
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Стоимость биткоина превысила максимум впервые с мая прошлого года
Абэ надеется на прогресс в переговорах с президентом России
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией
Экс-дипломат Украины: воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени
Госдеп опроверг информацию об отправке руководству Ирана послания Трампа
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, прислушавшись к совету ведущего Fox News
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес России
Погода в Москве на 22 июня 2019 года: ожидается дождь и гроза
Жители Тбилиси расстроены тем, что к ним не приедут туристы из России
Huawei подала в суд на Минторг США
Кравчук возмущен противоречивостью высказываний команды Зеленского
Минобороны опубликовало уникальные документы о защите Брестской крепости