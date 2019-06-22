Путин: Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-22T13:01:28+03:00

Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам президента РФ, власти будут развивать инфраструктуру на Дальнем Востоке

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны намерены развивать Дальний Восток в целом и Южные Курилы в частности. По его словам, никаких планов снижать внимание к этому региону нет.

"У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все эти программы будут реализовываться", - сказал глава государства в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия-1".

На уточняющий вопрос ведущего, не придется ли "спускать российский флаг" на новых объектах, Путин ответил: "Таких планов у нас нет".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным ВЦИОМ, 77% россиян выступают против передачи Японии части Курил. А среди жителей самих островов таких насчитывается более 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU