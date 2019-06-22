Роспотребнадзор в связи с ситуацией в Грузии открывает горячую линию

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-22T13:27:03+03:00

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Горячая линия для защиты прав потребителей туристских и транспортных услуг открыта в связи с ситуацией в Грузии. Об этом субботу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в этой связи [в связи с ситуацией в Грузии] сообщает, что по вопросам защиты своих прав потребители туристских и транспортных услуг могут обращаться на горячую линию Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Отмечается, что Единый консультационный центр ведомства будет работать круглосуточно. Звонки будут приниматься на двух языках - русском и английском. Как сообщает ведомство, горячая линия способна принимать до 100 звонков одновременно. Подчеркивается, что время ожидания не должно превышать более минуты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в связи с массовыми беспорядками в Грузии президент России Владимир Путин с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с этой страной.

ИСТОЧНИК KP.RU