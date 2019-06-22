2019-06-22T13:27:03+03:00
Общество

Роспотребнадзор в связи с ситуацией в Грузии открывает горячую линию

Консультационный центр будет работать круглосуточно
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Роспотребнадзор в связи с ситуацией в Грузии открывает горячую линиюРоспотребнадзор в связи с ситуацией в Грузии открывает горячую линиюФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Горячая линия для защиты прав потребителей туристских и транспортных услуг открыта в связи с ситуацией в Грузии. Об этом субботу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в этой связи [в связи с ситуацией в Грузии] сообщает, что по вопросам защиты своих прав потребители туристских и транспортных услуг могут обращаться на горячую линию Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Отмечается, что Единый консультационный центр ведомства будет работать круглосуточно. Звонки будут приниматься на двух языках - русском и английском. Как сообщает ведомство, горячая линия способна принимать до 100 звонков одновременно. Подчеркивается, что время ожидания не должно превышать более минуты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в связи с массовыми беспорядками в Грузии президент России Владимир Путин с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с этой страной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минстранс: наблюдается массовая сдача авиабилетов на рейсы в Грузию
Украинцы признались, что одинаково часто используют русский и украинский язык
Путин: Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами
Пушков прокомментировал недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
The Guardian: Борис Джонсон подрался с юной любовницей
Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании
В Москве госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море
Оппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из России
Трамп отверг обвинения в изнасиловании в свой адрес
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Стоимость биткоина превысила максимум впервые с мая прошлого года
Абэ надеется на прогресс в переговорах с президентом России
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией
Экс-дипломат Украины: воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени
Госдеп опроверг информацию об отправке руководству Ирана послания Трампа
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, прислушавшись к совету ведущего Fox News
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес России
Погода в Москве на 22 июня 2019 года: ожидается дождь и гроза
Жители Тбилиси расстроены тем, что к ним не приедут туристы из России
Huawei подала в суд на Минторг США
Кравчук возмущен противоречивостью высказываний команды Зеленского
Минобороны опубликовало уникальные документы о защите Брестской крепости