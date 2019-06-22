2019-06-22T14:03:44+03:00
Политика

Украинцы признались, что одинаково часто используют русский и украинский язык

Об этом свидетельствуют данные проведенного социологического опроса
Марина ВЕНЦОВА
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Украинцы одинаково часто используют русский и украинский языкУкраинцы одинаково часто используют русский и украинский языкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Граждане Украины признались, что используют в семейном кругу русский язык почти также часто, как и украинский. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Kantar TNS Online Track.

«Дома и на работе украинцы одинаково часто используют русский и украинский языки, тогда как русский преобладает в общении с друзьями и в Интернете», - говорится в сообщении.

Язык общения: на каком языке вы обычно общаетесь?

- дома, в семейном кругу: русский язык – 49%, украинский – 49%;

- с друзьями, знакомыми: русский язык – 52%, украинский – 44%;

- в учебном заведении: украинский язык – 53%, русский – 30%;

- на работе: украинский язык – 48%, русский – 47%;

- в Интернете: русский язык – 56%, украинский – 38%.

В ходе опроса ряд респондентов ответили, что общаются на другом языке, либо затруднились вообще ответить на поставленный вопрос.

Кроме того, исследование ожидаемо показало, что украинский язык чаще используют на Западе и в Центре, а также в малых населенных пунктах, тогда как российская более распространенной на Востоке и Юге, а также в крупных городах.

Сайт kp.ru писал, что на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного. Теперь все жители Украины обязаны использовать мову в социальных сферах жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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