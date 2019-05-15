15 Май 15:52 2019-05-15T19:11:53+03:00

Документ вступит в силу после публикации в изданиях центральных органов власти

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного. Документ вступит в силу после публикации в изданиях центральных органов власти.

"Сегодня эпохальный день – день, которого украинцы ждали много лет. В советские времена принятие о функционировании закона об украинском языке было невозможным", – сказал Порошенко.

При этом подчеркнул, что закон не будет затрагивать права проживающих в стране национальных меньшинств, а просто даст им возможность наслаждаться украинскими песнями, фильмами и книгами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708896" frameborder="0"></iframe> Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

"Это модно и драйвово. А не модно – не знать украинский язык", – цитирует "Канал 24" президента.

Сайт kp.ru писал о том, что общественные организации пытались заблокировать принятие закона об украинском языке, однако суд не нашел ничего противоправного в действиях властей.

Ранее во вторник, 14 мая, документ был подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием. После вступления его в силу все жители Украины будут обязаны использовать мову в социальных сферах жизни, а для телевидения и радио начнут действовать языковые квоты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU