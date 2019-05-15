Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного. Документ вступит в силу после публикации в изданиях центральных органов власти.
"Сегодня эпохальный день – день, которого украинцы ждали много лет. В советские времена принятие о функционировании закона об украинском языке было невозможным", – сказал Порошенко.
При этом подчеркнул, что закон не будет затрагивать права проживающих в стране национальных меньшинств, а просто даст им возможность наслаждаться украинскими песнями, фильмами и книгами.
Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.
"Это модно и драйвово. А не модно – не знать украинский язык", – цитирует "Канал 24" президента.
Сайт kp.ru писал о том, что общественные организации пытались заблокировать принятие закона об украинском языке, однако суд не нашел ничего противоправного в действиях властей.
Ранее во вторник, 14 мая, документ был подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием. После вступления его в силу все жители Украины будут обязаны использовать мову в социальных сферах жизни, а для телевидения и радио начнут действовать языковые квоты.
Украинский язык стал «исключительным» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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