2019-05-15T19:11:53+03:00
Политика

Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка

Документ вступит в силу после публикации в изданиях центральных органов власти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Закон обязывает использовать украинский язык во всех социальных сферах жизниЗакон обязывает использовать украинский язык во всех социальных сферах жизниФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного. Документ вступит в силу после публикации в изданиях центральных органов власти.

"Сегодня эпохальный день – день, которого украинцы ждали много лет. В советские времена принятие о функционировании закона об украинском языке было невозможным", – сказал Порошенко.

При этом подчеркнул, что закон не будет затрагивать права проживающих в стране национальных меньшинств, а просто даст им возможность наслаждаться украинскими песнями, фильмами и книгами.

Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

"Это модно и драйвово. А не модно – не знать украинский язык", – цитирует "Канал 24" президента.

Сайт kp.ru писал о том, что общественные организации пытались заблокировать принятие закона об украинском языке, однако суд не нашел ничего противоправного в действиях властей.

Ранее во вторник, 14 мая, документ был подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием. После вступления его в силу все жители Украины будут обязаны использовать мову в социальных сферах жизни, а для телевидения и радио начнут действовать языковые квоты.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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