2019-06-22T18:23:13+03:00
Общество

Роскосмос составил кодекс профессиональной этики космонавтов

Соблюдение правил будет учитываться при проведении аттестаций и повышений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кодекс устанавливает основные принципы и правила поведения космонавтовКодекс устанавливает основные принципы и правила поведения космонавтовФото: Александр ГЛУЗ
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Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ представляет собой перечень принципов и правил, которые необходимо соблюдать в период подготовки к полету, при его выполнении и иных работах по реализации программ.

Так, например, космонавты должны следовать законам и справедливости, быть ответственными, гуманными и проявлять профессионализм. Им также следует бережно относиться к имуществу, соблюдать здоровый образ жизни и избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации Роскосмоса или их собственной.

Ожидается, что все это будет учитываться при проведении аттестаций, повышений, поощрений и взысканий.

"Соблюдение космонавтом Российской Федерации положений кодекса является одним из критериев оценки его профессиональной деятельности", - уточняется в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Сайт kp.ru писал, что сейчас Роскосмос набирает новый отряд космонавтов. Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ не старше 36 лет. В команду попадут не более шести человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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