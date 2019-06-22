Роскосмос составил кодекс профессиональной этики космонавтов

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-22T18:23:13+03:00

Соблюдение правил будет учитываться при проведении аттестаций и повышений

Изменить размер текста: A A

Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ представляет собой перечень принципов и правил, которые необходимо соблюдать в период подготовки к полету, при его выполнении и иных работах по реализации программ.

Так, например, космонавты должны следовать законам и справедливости, быть ответственными, гуманными и проявлять профессионализм. Им также следует бережно относиться к имуществу, соблюдать здоровый образ жизни и избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации Роскосмоса или их собственной.

Ожидается, что все это будет учитываться при проведении аттестаций, повышений, поощрений и взысканий.

"Соблюдение космонавтом Российской Федерации положений кодекса является одним из критериев оценки его профессиональной деятельности", - уточняется в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Сайт kp.ru писал, что сейчас Роскосмос набирает новый отряд космонавтов. Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ не старше 36 лет. В команду попадут не более шести человек.

ИСТОЧНИК KP.RU