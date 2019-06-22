2019-06-22T19:11:44+03:00
Политика

МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность россиян

Заявление было сделано после того, как в Тбилиси напали на российских журналистов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Требование касается как защиты журналистов, так и россиян в целомТребование касается как защиты журналистов, так и россиян в целомФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел РФ обратилось к властям Грузии с требованием обеспечить безопасность россиян, находящихся на территории республики. Соответствующее заявление было опубликовано после того, как в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24".

Сайт kp.ru писал о том, что агрессивно настроенные радикалы напали на журналистов во время записи интервью в Тбилиси. Молодые люди провоцировали корреспондента и оператора на драку, выкрикивали националистские лозунги, плевали и норовили ударить. Все обошлось лишь благодаря супругу владельцы туристического агентства, у которой сотрудники телеканала и брали интервью.

Согласно данным МИД РФ, в ходе массовых беспорядков в Тбилиси уже пострадали не только российские журналисты, но и представители целого ряда местных и зарубежных СМИ.

"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - сообщается на сайте ведомства.

Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24".

ИСТОЧНИК KP.RU

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