МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность россиян
Министерство иностранных дел РФ обратилось к властям Грузии с требованием обеспечить безопасность россиян, находящихся на территории республики. Соответствующее заявление было опубликовано после того, как в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24".
Сайт kp.ru писал о том, что агрессивно настроенные радикалы напали на журналистов во время записи интервью в Тбилиси. Молодые люди провоцировали корреспондента и оператора на драку, выкрикивали националистские лозунги, плевали и норовили ударить. Все обошлось лишь благодаря супругу владельцы туристического агентства, у которой сотрудники телеканала и брали интервью.
Согласно данным МИД РФ, в ходе массовых беспорядков в Тбилиси уже пострадали не только российские журналисты, но и представители целого ряда местных и зарубежных СМИ.
"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - сообщается на сайте ведомства.
Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24".
ИСТОЧНИК KP.RU