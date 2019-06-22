2019-06-22T17:36:22+03:00
Происшествия

Националисты напали на съемочную группу "России 24" в Тбилиси

Молодые люди плевались, кричали и пытались избить корреспондента с оператором [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24Фото: REUTERS
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Радикально настроенные молодые люди напали на членов съемочной группы телеканала "России 24" в Тбилиси.

Корреспондент Станислав Бернвальд общался с владельцами турагентства, когда в его сторону посыпались ругательства. Мужчины выкрикивали националистические лозунги, плевались и пытались избить журналистов.

Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24".

По мнению Бернвальда, они намеренно пытались спровоцировать его и оператора на какие-то ответные действия. К счастью, в ситуацию вмешался муж хозяйки туристического агентства. Сам он грузин по национальности, а супруга - украинка. Мужчина вступился за сотрудников телеканала, мешая нападавшим приближаться к ним.

Закончилось все тем, что молодые люди сбежали. К слову, прохожие также пытались разнять драку. Об этом сообщается на сайте "России 24".

Напомним, что ситуация в Грузии резко обострилась пару дней назад после визита российской делегации в Тбилиси. В столице республики начались массовые протесты и кровавые стычки с полицией.

Сайт kp.ru писал о том, что с целью обеспечения безопасности граждан РФ было решено приостановить полеты российских самолетов в Грузию, начиная с 8 июля. Путевки в эту страну продаваться также не будут.

Видео столкновений с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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