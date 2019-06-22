2019-06-22T20:18:35+03:00
Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего во время ссоры

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчина бросил гранату РГД-5, поссорившись с прохожим на остановкеМужчина бросил гранату РГД-5, поссорившись с прохожим на остановкеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В результате взрыва гранаты на одной из автобусных остановок Кривого Рога Днепропетровской области пострадал мужчина. Подозреваемый в причастности к случившемуся уже задержан и доставлен в полицию.

Правоохранители считают, что именно он бросил в прохожего предмет, похожий на гранату РГД-5. Боеприпас полетел в сторону мужчины во время ссоры, которая произошла в пятницу, 21 июня, около 23.30.

"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 года рождения.", - сообщается на странице районного отделения полиции в Facebook.

Получивший ранения мужчина был доставлен в больницу. По факту инцидента возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Ведется расследование.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале года еще одна граната взорвалась в жилом доме украинского Тернополя. Один человек погиб, двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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