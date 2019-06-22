2019-06-22T20:52:32+03:00
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье

Второе место в индивидуальном зачете заняла спортсменка из Израиля, третье - представительница Белоруссии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дина Аверина. Фото: Сергей Бобылев ТАССДина Аверина. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье II Европейских игр в Минске.

Сначала спортсменка занимала третью позицию, но после выступления с обручем начала подниматься вверх в таблице. Опередить представительницу Израиля Линою Ашрам удалось, благодаря успешному исполнению упражнений с мячом и булавами - 23,600 и 22,800 балла, соответственно.

Аверина набрала всего 87,750 балла. Ашрам заняла второе место (84,700), а третьей стала белорусская гимнастка Екатерина Галкина (79,300).

В общем зачете российские спортсмены также лидируют. Всего за сутки с начала Игр сборная завоевала пять золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых медалей.

Сайт kp.ru писал, что соревнования завершатся 30 июня. Не исключена вероятность, что церемонию закрытия Европейский игр посетит президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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