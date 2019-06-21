Лукашенко сообщил о планах Путина посетить закрытие II Европейских игр

СЕГОДНЯ 19:47 2019-06-21T19:47:43+03:00

Международные спортивные соревнования пройдут в Минске с 21 по 30 июня

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Президент России Владимир Путин планирует посетить закрытие II Европейских игр, которое состоится в Минске 30 июня. Об этом в пятницу сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Он планировал приехать на закрытие", - сказал глава государства.

Заявление было сделано на встрече Лукашенко с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава правительства приехал в Минск для обсуждения интеграции и других тем с белорусскими политиками и лидерами других стран, в частности, с руководителями Сербии и Молдавии.

Что касается II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, то ранее Лукашенко уже предлагал Путину посетить соревнования. Политики даже обсудили участие в них российских спортсменов, но никаких конкретных договоренностей тогда достигнуто не было.

ИСТОЧНИК KP.RU