2019-06-22T18:54:11+03:00
Политика

Трамп пообещал ввести еще больше санкций против Ирана

Президент США заявил, что не позволит Тегерану стать обладателем ядерного оружия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США разрабатывают новые санкции в отношении ИранаСША разрабатывают новые санкции в отношении ИранаФото: REUTERS
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Соединенные Штаты собираются ввести новые, еще более жесткие санкции в отношении Ирана. На настоящий момент они находятся в разработке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы продвигаемся вперед с новыми санкциями против Ирана", - сказал глава государства.

Он не стал уточнять, каких сфер коснутся новые меры, но отметил, что действующие ограничения уже довольно сильно ударили по Исламской Республике. По мнению Трампа, Тегеран переживает настоящий "экономический кошмар", а в будущем ему предстоит испытать на себе лишь еще больше санкций.

"Сложно поверить, что такие вообще можно ввести. Но все, чего я хочу, это чтобы не было ядерного оружия", - цитирует РИА Новости американского лидера.

Президент считает, что Иран может обзавестись ядерным оружием уже через пять-шесть лет, но Вашингтон не позволит ему этого добиться.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Соединенные Штаты чуть не нанесли ракетные удары по военным объектам в Исламской Республике. Трампа разозлило то, что иранские войска сбили американский беспилотник, который пересек воздушные границы страны. Решение об атаке было отменено всего за 10 минут до "момента икс". Сам президент заявил, что его остановили данные о возможных жертвах.

Владимир Путин - будет ли война с Ираном.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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