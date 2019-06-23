Хореограф из США обвинила Загитову в плагиате

СЕГОДНЯ 02:20 2019-06-23T02:37:10+03:00

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ААмериканская танцовщица и хореограф Джоджо Гомез обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате. По словам американки, для показательного номера олимпийской чемпионки в Японии они просто скопировали её постановку танца.

«Мою хореографию под композицию Bad Guy украли и показали по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я очень ценю и польщена тем, что вы так вдохновились моей работой, но, пожалуйста, в следующий раз наймите меня и купите мне билет в Японию вместо того, чтобы воровать», - написала Джоджо Гомез на своей странице в Instagram, проиллюстрировав сообщение видеороликом выступления фигуристки.

В комментариях она добавила, что не запатентовала хореографию, поэтому не может официально претендовать на гонорар за программу Загитовой, остаётся только «писать об этом в соцсетях», чтобы «получить причитающееся мне за работу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в сети появилось полное видео показательной программы Алины Загитовой под любимую песню Евгении Медведевой – композицию американской певицы Билли Айлиш Bad Guy. Впервые номер был показан в середине июня на шоу Fantasy on Ice в Японии.

Алина Загитова номер под Bad Guy 2019.Показательный номер Алины Загитовой

ИСТОЧНИК KP.RU