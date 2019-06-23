В МИД Грузии заявили об отсутствии опасности для туристов из-за событий в Тбилиси

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-23T08:48:22+03:00

Попытку нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24", в свою очередь, в ведомстве назвали "отдельным небольшим инцидентом"

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В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что акции протеста в Тбилиси не являются угрозой для иностранных туристов, в том числе для граждан России.

"На фоне проходящих в Тбилиси в последние дни акций протеста, соответствующие государственные ведомства Грузии полностью обеспечивают защиту общественного порядка и безопасности в стране. Для гостей грузинской столицы, зарубежных журналистов и туристов, включая из Российской Федерации, никакой угрозы не возникло", - говорится в комментарии департамента информации и прессы дипломатического ведомства Грузии.

Попытку нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24", в свою очередь, в МИД Грузии назвали "отдельным небольшим инцидентом", по которому было начато расследование. При этом в ведомстве подчеркнули, что международное сообщество, включая ОБСЕ, было проинформировано о мерах, принятых Тбилиси в связи с митингами с целью обеспечения безопасности.

Ранее на этой неделе в Грузии начались массовые акции протеста после того, как один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси. В связи со сложившейся ситуацией президент России Владимир Путин ввел временный запрет на авиасообщение с Грузией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715950" frameborder="0"></iframe> В Грузии сотни людей получили ранения в результате столкновений с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU