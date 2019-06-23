Опубликовано видео первого применения новой ракеты для вертолета Ми-28НМ

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-23T11:14:41+03:00

В ходе испытаний боеприпас поразил макет танка с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый боеприпас поразил макет танка с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров [видео]

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В Сети появились кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ. Видео было опубликовано телеканалом "Звезда".

В ходе испытаний боеприпас поразил макет танка с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров. Генеральный конструктор "Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля" Виталий Щербина, в свою очередь, отметил, что ракета обладает повышенной боевой мощью и способна поражать большое число образцов наземной, надводной и подводной техники с больших расстояний.

Ми-28НМ - высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения, способный выполнять широкий спектр задач: уничтожение бронетехники и низколетящих малоскоростных воздушных целей, а также воздушная разведка. Как ранее сообщал сайт kp.ru, Минобороны РФ и холдинг "Вертолеты России" согласовали поставки винтокрылой машины в войска.

Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ.Современный управляемый боеприпас уничтожил макет танка с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU