2019-06-23T12:16:11+03:00
В мире

В Киеве в ходе "Марша равенства" несколько человек напали на его участников

Само шествие проходит под защитой сотрудников полиции
Александр ДЖУМАЕВ
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В Киеве несколько человек прорвали оцепление полиции и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществаВ Киеве несколько человек прорвали оцепление полиции и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществаФото: REUTERS
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В Киеве несколько человек прорвали оцепление полиции и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Громадське ТВ".

По данным агентства УНН, стражам порядка удалось задержать одного из участников нападения. "Только начался "Марш равенства", как противники мероприятия бросились перенимать колонны. Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша. Сейчас нападавшего задержали. Колонна активистов пока движется по улицам города. В колоннах марша идет около двух тысяч человек", - говорится в материале агентства.

Акция "Марш равенства" проходит в Киеве в воскресенье, 23 июня. Накануне в администрации президента Украины Владимира Зеленского призвали не допустить столкновений во время мероприятия. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в свою очередь, заявил, что противники шествия планировали пронести на акцию экскременты; сотрудники правоохранительных органов задержали 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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