2019-06-23T16:33:50+03:00
Политика

"Придрейфовал": Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

В ходе Прямой линии президент отметил сближение позиций главы Счетной палаты и советника главы государства
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель Счетной палаты России Алексей КудринПредседатель Счетной палаты России Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин разместил в своем микроблоге в Twitter фотографию с советником президента России Сергеем Глазьевым.

"Придрейфовал" , - подписал Кудрин свое фото.

Фото: Алексей Кудрин/Twitter

Фото: Алексей Кудрин/Twitter

Напомним, в четверг, 20 июня, состоялась очередная Прямая линия президента России Владимира Путина, в ходе которой главу государства спросили об экономистах из 90-х годов, которые якобы до сих пор находятся у власти. В ответ Путин назвал Кудрина последним экономистом того времени и отметил сближение его позиций с советником главы государства Глазьевым.

"Разве только Алексей Леонидович Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить", - сказал президент.. Он отметил, что при этом коллеги Кудрина спорят с ним, считая, что такой шаг приведет к инфляции.

"Пускай поспорят", - подытожил Путин.

Путин - о планах развития экономики страны.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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