Пресс-секретарь Белого дома: Трамп направил очередное письмо Ким Чен Ыну

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-23T16:51:06+03:00

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Американский президент Дональд Трамп направил очередное письмо главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в воскресенье, 23 июня.

"Президент отправил письмо, и переписка между двумя лидерами была постоянной", - сказала Сандерс.

Ранее южнокорейское информагентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР получил личное послание от президента США. При этом не уточнялось, о чем именно было письмо. Однако, по данным агентства, Ким Чен Ын назвал содержание послание американского коллеги «интересным».

Переписка между Ким Чен Ыном и Трампом началась еще до их первых переговоров в Сингапуре в 2018 году. После этого лидеры двух стран регулярно отправляют друг другу письма, содержание которых никогда не раскрывается. Оба они называют содержания посланий "приятными" и "прекрасными".

ИСТОЧНИК KP.RU