Пресс-секретарь Белого дома: Трамп направил очередное письмо Ким Чен Ыну
Американский президент Дональд Трамп направил очередное письмо главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в воскресенье, 23 июня.
"Президент отправил письмо, и переписка между двумя лидерами была постоянной", - сказала Сандерс.
Ранее южнокорейское информагентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР получил личное послание от президента США. При этом не уточнялось, о чем именно было письмо. Однако, по данным агентства, Ким Чен Ын назвал содержание послание американского коллеги «интересным».
Переписка между Ким Чен Ыном и Трампом началась еще до их первых переговоров в Сингапуре в 2018 году. После этого лидеры двух стран регулярно отправляют друг другу письма, содержание которых никогда не раскрывается. Оба они называют содержания посланий "приятными" и "прекрасными".
ИСТОЧНИК KP.RU