2019-06-23T04:10:12+03:00
Политика

Белый дом обнародовал план «процветания» Палестины

Документ состоит из трех частей и обещает палестинцам прекрасное будущее
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США обнародовали план развития Палестины под названием «Мир и процветание»США обнародовали план развития Палестины под названием «Мир и процветание»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белый дом обнародовал американский план развития Палестины под названием «Мир и процветание», рассчитанный на 10 лет. Документ предполагает привлечение в палестинскую экономику 50 миллиардов долларов, увеличение ВВП в два раза и двойное снижение уровня бедности в ближайшее десятилетие.

В документе отмечается, что этот план «представляет собой самое амбициозное и всеобъемлющее на сегодня международное усилие ради палестинского народа».

«Он состоит из трех инициатив, которые поддержат определенные столпы палестинского общества: экономику, народ и власти», - подчеркивают авторы «Мира и процветания».

Уточняется, что для привлечения инвестиций ($50 миллиардов за десять лет) программа США «будет поддерживать шаги по развитию сотрудничества Палестины с Египтом, Израилем и Иорданией с целью снижения нормативных барьеров для перемещения палестинских товаров и людей». Задумке авторов этого плана, в результате его реализации Западное побережье реки Иордан и сектор Газа «фундаментальным образом».

За десять лет планируется создать более миллиона рабочих мест и снизить показатели безработицы до однозначного числа, обеспечить непрерывную подачу электроэнергии и питьевой воды, бесперебойную работу телекоммуникаций, построить и развить предприятия, а также частное предпринимательство, сельское хозяйство, туризм и торговлю с соседними странами. Причем «мир и процветание» в плане обещано не только Палестине.

«Эта программа придаст стимул экономикам Египта, Израиля, Иордании и Ливана и уменьшит торговые барьеры в регионе», - цитирует текст документа РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, представители Вашингтона давно говорят о неком плане, который не только поможет урегулировать палестино-израильский конфликт, но и подарит палестинцам «лучшую жизнь».

Между тем, палестинский лидер Махмуд Аббас еще в начале прошлого года заявил, что Соединенные Штаты не могут оставаться посредником между Палестиной и Израилем: «Никакой «сделки века», о которой говорят американцы, не будет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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