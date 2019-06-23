Песков: Путин пользуется интернетом, но "не живет" в нем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пользуется интернетом, но "не живет" в интернете, как нынешние молодые люди.
"Он пользуется интернетом. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И Путин развивается вместе с этой жизнью", - сказал Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Представитель Кремля отметил, что Путин "также воспринимает новые форматы".
Песков добавил, что глава государства понимает то, что у молодежи есть свои собственные проблемы, они по-своему понимают различные процессы и с ними надо также все обсуждать.
"Пусть он не живет в интернете, как живет наше поколение 25 минус", - добавил Песков.
Напомним, в четверг, 20 июня, президент РФ Владимир Путин провел 17-ю по счету Прямую линию с россиянами, в ходе которой вопросы принимались по телефону, через мобильное приложение и на сайте.
Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы.
ИСТОЧНИК KP.RU