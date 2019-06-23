2019-06-23T17:03:30+03:00
Политика

Песков: Путин пользуется интернетом, но "не живет" в нем

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент использует новые форматы
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пользуется интернетом, но "не живет" в интернете, как нынешние молодые люди.

"Он пользуется интернетом. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И Путин развивается вместе с этой жизнью", - сказал Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля отметил, что Путин "также воспринимает новые форматы".

Песков добавил, что глава государства понимает то, что у молодежи есть свои собственные проблемы, они по-своему понимают различные процессы и с ними надо также все обсуждать.

"Пусть он не живет в интернете, как живет наше поколение 25 минус", - добавил Песков.

Напомним, в четверг, 20 июня, президент РФ Владимир Путин провел 17-ю по счету Прямую линию с россиянами, в ходе которой вопросы принимались по телефону, через мобильное приложение и на сайте.

Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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