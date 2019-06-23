2019-06-23T18:25:27+03:00
В мире

Рябков заявил, что в США к "ядерной кнопке" приближаются представители поколения компьютерных игр

Замглавы МИД РФ назвал "опасной практикой" концепцию ограниченного применения ядерного оружия в новой доктрине о ядерных операциях Пентагона
Екатерина БОЛГОВА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что концепция ограниченного применения ядерного оружия, которая имеет место в новой доктрине о ядерных операциях Минобороны США, может способствовать наращиванию ядерных арсеналов многих стран.

"Мы считаем рассуждения о том, что ядерная война может быть ограниченной, весьма опасной практикой, дестабилизирующей международную обстановку и подстегивающей многие страны к наращиванию своих арсеналов в ядерной области", - сказал Рябков.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов США подготовил новую редакцию доктрины о ядерных операциях. В документе допускается применение первыми ядерного оружия в ограниченных масштабах.

При этом ранее власти США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний малой мощности, что нарушает не ратифицированный Вашингтоном договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Это определенный поведенческий стандарт, алгоритм, который сложился у наших американских коллег: обвинять других в том, что они сами предпринимают, понимая, что это является отходом от ранее согласованных договоренностей", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он также отметил, что в США наблюдается "очень тревожная картина".

"Создается впечатление, что к разного рода кнопкам все более приближаются люди, в том числе из поколения компьютерных игр, крайне безответственно относящиеся к вопросу о применении военной силы", - добавил Рябков, пишет газета "Коммерсантъ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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