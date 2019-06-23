В Европе выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Руководитель одной из политгрупп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс рассказал, что многие европейские страны выступили за принятие проекта резолюции о возвращении России в ПАСЕ.
В понедельник, 24 июня, ожидается рассмотрение в ПАСЕ проекта доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер. Документ предусматривает предоставление в том числе российской делегации полномочия для участия в июньской сессии ассамблеи. Также в ходе мероприятия планируется избрание генсека Совета Европы и судей ЕСПЧ.
По словам Кокса, доклад Де Суттер соответствует ранее определенным решениям ПАСЕ, передает РИА Новости.
В апрельском докладе ассамблеи впервые с 2014 года российской было предложено принять участие в работе сессии.
Напомним, в апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса.
ИСТОЧНИК KP.RU