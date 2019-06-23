2019-06-23T19:24:46+03:00
Политика

В Европе выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

В понедельник в ПАСЕ планируется рассмотреть соответствующий проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер
Екатерина БОЛГОВА
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Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕМногие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководитель одной из политгрупп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс рассказал, что многие европейские страны выступили за принятие проекта резолюции о возвращении России в ПАСЕ.

В понедельник, 24 июня, ожидается рассмотрение в ПАСЕ проекта доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер. Документ предусматривает предоставление в том числе российской делегации полномочия для участия в июньской сессии ассамблеи. Также в ходе мероприятия планируется избрание генсека Совета Европы и судей ЕСПЧ.

По словам Кокса, доклад Де Суттер соответствует ранее определенным решениям ПАСЕ, передает РИА Новости.

В апрельском докладе ассамблеи впервые с 2014 года российской было предложено принять участие в работе сессии.

Напомним, в апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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