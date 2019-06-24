СЕГОДНЯ 03:27 2019-06-24T03:55:37+03:00

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Королева Великобритании Елизавета II «в ужасе» бежала из Букингемского дворца из-за нашествия крыс и мышей, сообщает британская газета The Sun со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, королевская резиденция буквально кишит серыми грызунами. А после того, как обслуживающий монаршую семью персонал заметил, как крыса пробежала по кухне, во дворец решили вызвать специалистов по борьбе с вредителями.

Пока королева в отъезде, работникам кухни объяснили простейшие правила гигиены, помогающие предотвратить набеги грызунов: рассказали, что надо закрывать дверцы шкафов, вовремя убирать остатки еды и тщательно сметать все крошки.

Источник газеты также отметил, что крысы с мышами – извечная проблема Лондона, особенно они любят забираться в старые здания. Поэтому и расплодились в построенном в 1703 году Букингемском дворце настолько, что даже «выжили» из него королеву.

К слову, в прошлом году сайт kp.ru писал об ужасной истории, которая приключилась с некогда известным британским футболистом, бывшим защитником лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Маббуттом: крыса отгрызла ему часть ноги.

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Чтобы освободить грызуна из заточения, понадобилась помощь целой команды специалистов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU