2019-06-24T04:54:47+03:00
Происшествия

Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолет

Истребители были подняты в воздух из-за того, что летевший из Милана в Харьков перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Истребитель МиГ-29Истребитель МиГ-29Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в воскресенье, 23 июня, два истребителя военно-воздушных сил Словакии поднимались в воздух из-за того, что летевший из Милана в Харьков пассажирский самолет Airbus A320 итальянской авиакомпании Ernest вдруг перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

Об инциденте в ночь на понедельник сообщил портал Airlive. Уточняется, что словацкие истребители вылетели с авиабазы Слиач после потери связи с гражданским лайнером, выполнявшим рейс EG547. Когда «МиГи» преодолели звуковой барьер, в окрестностях городов Рожнява и Кошице были слышны хлопки.

После того, как связь с пилотами A320 была восстановлена, самолет продолжил путь уже без сопровождения. Что именно произошло на борту, из-за чего экипаж не отвечал авиадиспетчерам, пока неизвестно.

К слову, как писал сайт kp.ru, в субботу британские истребители вылетали на перехват пассажирского самолета над Лондоном: после сообщений о неадекватного поведения одного из его пассажиров возникли подозрения о попытке захвата лайнера. Потом выяснилось, что тот просто был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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