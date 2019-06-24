2019-06-24T06:17:38+03:00
В мире

В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем

На борту летевшего в Анкоридж лайнера находились 112 пассажиров, никто не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет авиакомпания Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту ВанкувераСамолет авиакомпания Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту ВанкувераФото: REUTERS
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В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.

По его данным, лайнер направлялся из Ванкувера в Анкоридж, однако во время полета у воздушного судна по невыясненным пока причинам отказал один из двигателей, из-за чего экипаж самолета принял решение срочно возвращаться в аэропорт вылета.

К счастью, пилотам удалось благополучно приземлиться, и никто из находившихся на борту 112 пассажиров не пострадал.

Представители авиакомпании Air Canada подтвердили, что их лайнер прервал полет и вернулся в Ванкувер на одном работающем двигателе. Начато расследование инцидента.

К слову, ранее сайт kp.ru писал об авиапроисшествии с самолетом Airbus A320 итальянского перевозчика Ernest, выполнявшего рейс из Милана в Харьков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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