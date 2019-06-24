Страховщики будут компенсировать утрату товарной стоимости авто
Банк России изменит методику расчета расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО. Теперь страховщики должны будут высчитывать коэффициенты компенсации за утрату товарной стоимости автомобиля, побывшего в ДТП.
Ранее в страховых компаниях старались избегать таких выплат, так как нормативно это правило не было прописано в законе. Теперь же ситуация изменится. Для каждого региона сформируют собственные справочники цен на запчасти и будут обновлять их раз в три месяца.
Эксперты отмечают, что сегодня страховые компенсируют сам ремонт, но в случае продажи такого авто, владельцу нужно делать скидку на окрашенные детали. Порой потери могут быть довольно серьезными.
В проекте обозначено, что утрата товарной стоимости по ОСАГО будет компенсироваться в случае перекоса кузова (проема) или рамы; замены несъемных элементов кузова; ремонта съемных или несъемных элементов кузова (включая оперение), в том числе пластиковых частей капота, крыльев, дверей, крышки багажника; полной или частичной окраски наружных лицевых поверхностей кузова, бамперов; разборки салона, вызывавшей нарушение качества заводской сборки.
Если же срок эксплуатации авто превышает пять лет, а для такси два с половиной года, то получить такие выплаты не получится.
Не будет выплат и за грузовики старше трех лет, автобусы перевозчиков — старше года, остальные автобусы — три года, пишет газета "Известия".
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ИСТОЧНИК KP.RU