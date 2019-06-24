2019-06-24T12:13:41+03:00
Авто

Страховщики будут компенсировать утрату товарной стоимости авто

Из-за этого цены на страховки могут вырасти
Елена АКИМОВА
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Cтраховщиков обяжут компенсировать потерю товарной стоимости автоCтраховщиков обяжут компенсировать потерю товарной стоимости автоФото: Евгения ГУСЕВА
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Банк России изменит методику расчета расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО. Теперь страховщики должны будут высчитывать коэффициенты компенсации за утрату товарной стоимости автомобиля, побывшего в ДТП.

Ранее в страховых компаниях старались избегать таких выплат, так как нормативно это правило не было прописано в законе. Теперь же ситуация изменится. Для каждого региона сформируют собственные справочники цен на запчасти и будут обновлять их раз в три месяца.

Эксперты отмечают, что сегодня страховые компенсируют сам ремонт, но в случае продажи такого авто, владельцу нужно делать скидку на окрашенные детали. Порой потери могут быть довольно серьезными.

В проекте обозначено, что утрата товарной стоимости по ОСАГО будет компенсироваться в случае перекоса кузова (проема) или рамы; замены несъемных элементов кузова; ремонта съемных или несъемных элементов кузова (включая оперение), в том числе пластиковых частей капота, крыльев, дверей, крышки багажника; полной или частичной окраски наружных лицевых поверхностей кузова, бамперов; разборки салона, вызывавшей нарушение качества заводской сборки.

Если же срок эксплуатации авто превышает пять лет, а для такси два с половиной года, то получить такие выплаты не получится.

Не будет выплат и за грузовики старше трех лет, автобусы перевозчиков — старше года, остальные автобусы — три года, пишет газета "Известия".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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