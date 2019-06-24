Тело студента из Мьянмы нашли в лесу в Зеленограде

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-24T14:00:40+03:00

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В лесу за общежитием Московского института электронной техники в Зеленограде нашли тело 27-летнего студента, уроженца Мьянмы Чжо Йе Аунга.

Страшную находку сделал другой приезжий из этой республики, учащийся того же вуза по имени Кхант Вин. Он вызвал на место инцидента скорую помощь, сотрудники которой и констатировали смерть молодого человека. Полиция получила информацию о случившемся в субботу, 22 июня, около пяти утра

Источник "КП" в правоохранительных органах сообщил, что обстоятельства смерти иностранного студента пока выясняются. Предварительный осмотр не выявил видимых телесных повреждений.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее тело еще одного студента было обнаружено в центре Москвы. Учащийся "Бауманки" истек кровью в результате огнестрельного ранения. Рядом с ним нашли охотничий карабин "Сайга".

ИСТОЧНИК KP.RU