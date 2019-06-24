2019-06-24T14:39:36+03:00
Политика

Действие российского продовольственного эмбарго продлено еще на год

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский президент Владимир ПутинРоссийский президент Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго еще на год. Режим запрета на ввоз ряда товаров в страну был введен в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции.

Ограничения будут действовать еще по меньшей мере до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в указе, подписанном главой государства.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента <...> "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, что продэмбарго действует на протяжении уже почти пяти лет. Оно затрагивает сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие таких стран, как США, Канада, Австрия,Черногория, Исландия, Норвегия, Украина, Албания и Лихтенштейн. Также запрещен ввоз ряда товаров из государств-членов Евросоюза.

Сайт kp.ru писал, что вся такая продукция при попадании на территорию России уничтожается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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