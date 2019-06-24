Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубля

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-24T16:22:04+03:00

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Официальный курс евро на вторник, 25 июня, увеличился на 24,83 копейки. Показатель составил 71,5973 рубля, сообщает Банк России.

Кроме того, официальный курс доллара сократился на 22 копейки и составил 62,9095 рубля, отмечает регулятор.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 25 июня, скоартилась по сравнению с показателем на минувшие выходные и понедельник, 24 июня, на 0,93 копейки. Этот показатель составил 66,819 рубля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе курс доллара обновил минимум 2019 года, снизившись до 63,53 рубля. На открытии торгов Московской биржи 20 июня курс доллара к рублю уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26 копеек и составил 63,53 рубля. При этом, курс евро прибавил три копейки и составил 71,61 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU