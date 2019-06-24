В МИД Турции заявили о покупке С-400, несмотря на угрозы санкций США

СЕГОДНЯ 20:36 2019-06-24T20:36:20+03:00

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сейчас стоит только вопрос о том, когда состоится поставка ЗРК в Турцию

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Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы американских, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Неважно, каким будет решение по санкциям, неважно, какое заявление будет исходить со стороны США, мы уже купили С-400", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что в настоящее время вопрос только в том, когда именно ЗРК поступят в Турцию. А отказ от приобретения С-400 турецкий министр назвал невозможным.

Напомним, ранее что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Турции за покупку С-400. В частности, называлась возможность исключения Анкары из американской программы по созданию F-35.

Чавушоглу отметил, что другие партнеры программы F-35 не поддерживают это предложение.

"Все решения должны приниматься путем консенсуса", - сказал глава МИД Турции, передает агентство Anadolu.

Напомним, ранее турецкие власти не раз заявляли, что не будут отказываться от планов по покупке C-400, а первая партия должна поступить уже в первой половине июля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU