В МИД Турции заявили о покупке С-400, несмотря на угрозы санкций США
Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы американских, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Неважно, каким будет решение по санкциям, неважно, какое заявление будет исходить со стороны США, мы уже купили С-400", - сказал Чавушоглу.
Он отметил, что в настоящее время вопрос только в том, когда именно ЗРК поступят в Турцию. А отказ от приобретения С-400 турецкий министр назвал невозможным.
Напомним, ранее что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Турции за покупку С-400. В частности, называлась возможность исключения Анкары из американской программы по созданию F-35.
Чавушоглу отметил, что другие партнеры программы F-35 не поддерживают это предложение.
"Все решения должны приниматься путем консенсуса", - сказал глава МИД Турции, передает агентство Anadolu.
Напомним, ранее турецкие власти не раз заявляли, что не будут отказываться от планов по покупке C-400, а первая партия должна поступить уже в первой половине июля этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU