МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-16T15:13:24+03:00

Турецкий министр иностранных дел заверил, что российские ЗРС не будут интегрированы в систему НАТО

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Российские зенитно-ракетные системы C-400 будут под полным контролем Анкары, без интеграции в систему Североатлантического альянса и угроз для истребителей F-35. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу з, отметив, что поставка ЗРС возможна уже в июне этого года.

«Существует мнение, что С-400 будут представлять угрозу для истребителей F-35. Эти системы будут полностью находиться под нашим контролем, они не будут интегрированы в систему НАТО. Они будут под полным нашим контролем, они не будут интегрированы в систему ПВО НАТО», - сказал глава турецкого МИД.

Накануне, 15 мая, Чавушоглу заявил, что заключенное соглашение по поставкам российских зенитно-ракетных систем является окончательным и не подлежит никакому переносу или приостановлению. Он также предложил Вашингтону вести диалог в рамках совместной рабочей группы «для устранения беспокойств». В свою очередь, Соединенные Штаты, долгое время пытаются отговорить Анкару от закупок С-400 начали рассматривать возможность введения санкций в отношении Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU