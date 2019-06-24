В Иерусалиме состоялась встреча Патрушева и Болтоноа
В Иерусалиме завершилась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Переговоры продолжались полтора часа за закрытыми от журналистов дверями. Пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин сообщил, что стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями и обстановку в Венесуэле.
"Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - заявил Аношин.
Венесуэла была рассмотрена Патрушевым и Болтоном по инициативе американской стороны, отметил пресс-секретарь.
"Вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране", - отметил Аношин.
Он добавил, что в Иерусалиме также прошли консультации на уровне заместителей секретарей советов безопасности России и США при участии сотрудников министерств и ведомств.
Напомним, ранее появилась информация о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
ИСТОЧНИК KP.RU