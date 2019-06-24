В Иерусалиме состоялась встреча Патрушева и Болтоноа

СЕГОДНЯ 22:57 2019-06-24T22:59:19+03:00

Секретарь Совета безопасности РФ и помощник президента США обсудили Венесуэлу и контроль над вооружениями

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В Иерусалиме завершилась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Переговоры продолжались полтора часа за закрытыми от журналистов дверями. Пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин сообщил, что стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями и обстановку в Венесуэле.

"Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - заявил Аношин.

Венесуэла была рассмотрена Патрушевым и Болтоном по инициативе американской стороны, отметил пресс-секретарь.

"Вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране", - отметил Аношин.

Он добавил, что в Иерусалиме также прошли консультации на уровне заместителей секретарей советов безопасности России и США при участии сотрудников министерств и ведомств.

Напомним, ранее появилась информация о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.

ИСТОЧНИК KP.RU