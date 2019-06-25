Делегация России прибыла в Страсбург в надежде принять участие в работе Совета Европы

СЕГОДНЯ 01:53 2019-06-25T01:53:51+03:00

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Российская делегация прибыла в Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Делегаты во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым надеются на принятие резолюции о восстановлении прав в Совете Европы.

Об этом ТАСС сообщил источник. Напомним, после событий 2014 года Россия была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. в 2017 году наша страна перестала платить взносы в бюджет Совета Европы. В последние дни в Страсбурге решается вопрос о полном восстановлении прав России в ПАСЕ.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй выступила за снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU