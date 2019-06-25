2019-06-25T03:47:10+03:00
Происшествия

На границе Мексики и США нашли тела девушки и трех детей

Погибшие умерли от обезвоживания
Артур ГАРЬКЕ
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Границу с США регулярно атакуют мигранты.Границу с США регулярно атакуют мигранты.Фото: REUTERS
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На границе американского штата Техас и Мексики произошло ЧП. Пограничники нашли тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде.

По словам представителей власти, все четверо погибли от обезвоживания. Кроме того, погибшие страдали от жары, сообщает телеканал CBS. Уточняется, что тела нашли недалеко от места, где возводят участок стены, который должен разделить две страны.

Сайт kp.ru писал о том, что Пентагон выделит более 1,5 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По словам исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, границу с Мексикой сегодня охраняют более 4 тысяч военных и 19 самолетов. Ранее Пентагон заключил еще несколько контрактов на строительство стены на границе с Мексикой почти на $1 млрд. В своем заявлении Шанахан также отметил, что границу США и Мексики в настоящий момент охраняют более 4 тысяч военнослужащих и 19 самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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