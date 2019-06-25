Во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта после приземления

СЕГОДНЯ 05:22 2019-06-25T05:28:05+03:00

В воздушной гавани было отменено несколько рейсов

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В одном из аэропортов Франции произошло ЧП. В воздушной гавани города Ницца после приземления самолет врезался в здание аэропорта. Boeing 777 задел строение левым крылом.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Сотрудники аэропорта были вынуждены отменить несколько рейсов. Еще некоторое количество было задержано, пишет портал The Daily Star.

Cайт kp.ru писал о подобном инциденте в международном аэропорту Piarco в Тринидаде и Тобаго пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Caribbean Airlines врезался в стену терминала. В момент столкновения пассажиров на борту воздушного судна не было. Самолет врезался в здание, когда двигался в ангар.

ИСТОЧНИК KP.RU