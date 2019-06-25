2019-06-25T11:10:20+03:00
В мире

Бурджанадзе рассказала об организаторах протестов в Тбилиси

Нино Бурджанадзе подчеркнула, что сожалеет, что Грузия не смогла наладить диалог с Россией в 2012 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Бурджанадзе рассказала об организаторах протестов в ТбилисиБурджанадзе рассказала об организаторах протестов в ТбилисиФото: REUTERS
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Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе подчеркнула, что в финансовых потерях Грузии из-за ухода туристов из России виноваты власти республики и силы, подконтрольные Михаилу Саакашвили.

- Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб. Этот человек готов и пойдет даже на внутреннюю дестабилизацию, - заявила Бурджанадзе в интервью "Известиям".

Экс-политик также пожалела, что в 2012 году власти Грузии не смогли наладить диалог с Россией. Она подчеркнула, что нынешнее руководство страны уже боится это сделать, дабы не потерять расположения западных союзников.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что полеты грузинских авиакомпаний в Россию будут приостановлены. Решение принято из соображений безопасности и по факту непогашенной задолженности. Так, на сегодняшний день Грузия сторона должна "Госкорпорации по ОрВД" более 792 тысяч долларов и 592 тысячи рублей без учета пени. В Тбилиси признали факт задолженности еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасили ее.

Грузия: К Парламенту снова пришли митингующие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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