2019-06-22T18:39:44+03:00
Политика

Полеты грузинских авиакомпаний в Россию будут приостановлены

Решение принято из соображений безопасности и по факту непогашенной задолженности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в РоссиюГрузинским авиакомпаниям запретят полеты в РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полеты грузинских авиакомпаний в Россию будут приостановлены, начиная с 8 июля 2019 года. Об этом в субботу, 22 июня, сообщили в министерстве транспорта РФ.

Решение принято из-за необходимости обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и наличия просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность. На настоящий момент грузинская сторона должна "Госкорпорации по ОрВД" более 792 тысяч долларов и 592 тысячи рублей без учета пени. В Тбилиси признали факт задолженности еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасили ее.

"Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний "Georgian Airways" и "MyWay Airlines", их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности", - сообщается на сайте ведомств.

Российские авиационные власти уже уведомили своих коллег в закавказской республике о принятом решении и готовности вести консультации по разрешению ситуации.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее руководство РФ постановило запретить полеты самолетов национальных авиакомпаний в Грузию из-за вспыхнувших там беспорядков. Несколькими днями ранее оппозиционеры выгнали членов российской делегации из здания парламента из-за того, что один из них сел на место спикера. В столице начались столкновения протестующих с полицией. Пострадали несколько сотен человек. Теперь прямое авиасообщение между странами будет прекращено.

В Грузии сотни людей получили ранения в результате столкновений с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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