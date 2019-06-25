2019-06-25T14:14:31+03:00
В мире

Завершились переговоры России, США и Израиля по Сирии

Особое внимание было уделено вопросу безопасности
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Представители трех стран успели обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации в СирииПредставители трех стран успели обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации в СирииФото: REUTERS
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В Иерусалиме завершилась встреча Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

Переговоры прошли в отеле "Ориент" и продлились почти два с половиной часа. За это время представители трех стран успели обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации в Сирии.

Перед началом заседания Николай Патрушев заявил о позиции России по отношению к этой стране. Он согласился с Премьер-министром Израиля в том, что Сирия, в первую очередь, должна быть мирной и безопасной.

- Должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии, - добавил Патрушев.

Особое внимание он уделил насущному вопросу безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, России, Израилю и США необходимо объединить усилия по уничтожению всех террористических организаций, оставшихся на территории Сирии.

- Мы призвали к незамедлительному пресечению доступа террористов к боевым отравляющим веществам и их прекурсорам, а также недопущению химических провокаций, - добавил Патрушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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