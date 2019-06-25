2019-06-25T14:15:52+03:00
Общество

Умерла Алла Покровская - народная артистка РСФСР и супруга актера Олега Ефремова

Алла Покровская умерла в возрасте 81 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умерла Алла Покровская - народная артистка РСФСР и супруга актера Олега ЕфремоваУмерла Алла Покровская - народная артистка РСФСР и супруга актера Олега ЕфремоваФото: ТАСС
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Во вторник, 25 июня, умерла народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, супруга актера Олега Ефремова, Алла Борисовна Покровская.

Женщина умерла в возрасте 81 года. О смерти матери актера Михаила Ефремова сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

- О времени и месте прощания и похорон сообщим позже, - подчеркнули в театре.

Напомним, последней ролью Покровской в кино стала роль матери певца Владимира Высоцкого в байопике 2011 года «Высоцкий. Спасибо, что живой».Причины смерти вдовы Олега Ефремова и матери актера Михаила Ефремова пока неизвестны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Эдит Гонсалес скончалась на 55-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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