Илон Макс назвал старение основной проблемой человечества

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-25T15:36:19+03:00

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Илон Маск уверен, что основная проблема человечества – это старение. Теорию старения он впервые поддержал еще в 2017 году и вот снова вернулся к этой теме.

Основатель SpaceX Илон Маск на твит аккаунта World of Engineering ответил, что к особенно остро проблема возраста населения Земли будет стоять к 2050 году. Это станет основной причиной, по которой будет сокращаться население планеты.

ООН прогнозирует, что через тридцать лет численность людей достигнет 9,3 млрд человек, но американский инженер сторонник учения норвежского ученого Йоргена Рандерса.

Если со старением пока ничего не поделать, то вот с искусственным интеллектом людям стоит быть осмотрительнее. По мнению Маска, это тоже несет в себе большую опасность.

- Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча, - цитирует телеканал «360» слова Илона Маска.

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ИСТОЧНИК KP.RU