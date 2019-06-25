Против юриста Андрея Портнова возбудили уголовное дело из-за его сообщений о преступлениях Порошенко

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-25T15:50:39+03:00

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Украинская полиция завела уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. Он обвиняется в заведомо ложных сообщениях о преступлениях бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом пишет издание Украинские новости, ссылаясь на адвоката Порошенко Игоря Головань.

Ранее Портнов подал в Государственное бюро расследований Украины пять заявлений о преступлениях Порошенко. Он обвинил его в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и уклонении от налогов.

Кроме того, бывшего президента обвинили в попытке узурпации судебной власти: Портнов заявил о том, что Порошенко незаконно назначил кабинет министров в 2016 году. Известно, что расследование по уголовным делам, возбужденным в отношении Порошенко начнутся только на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU