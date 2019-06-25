2019-06-25T17:22:13+03:00
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕ

В Киеве заявили, что больше не доверяют этой международной организации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по РоссииУкраина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по РоссииФото: REUTERS
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Украина отзывает своего посла при Совете Европы с целью проведения консультаций. Решение было принято после того, как члены Парламентской ассамблеи ЕС восстановили Россию в полномочиях и вернули ей право голоса.

"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин у себя на странице в Facebook.

По его мнению, особенно обиден в данной ситуации тот факт, что сейчас в Совете председательствует Франция, являющаяся участником нормандского формата переговоров. Климкин заявил, что Россия еще не выполнила выдвинутые в ее отношения по Крыму и Донбассу, а потому восстановление ее в правах "полный моветон".

"Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - подытожил министр.

Сайт kp.ru писал, что ранее украинская делегация даже покинула зал ПАСЕ, чтобы выразить свое несогласие с позицией остальных дипломатов по восстановлению России в правах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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