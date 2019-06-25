Школьник почти неделю хранил боевую гранату в квартире в Москве

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-25T18:23:33+03:00

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Ученик девятого класса одной из московских школ почти неделю хранил у себя в квартире настоящую боевую гранату. Опасную находку сделали родители 16-летнего подростка, которые и обратились в полицию.

Согласно данным источника "КП", тем вечером школьник встретился с неким мужчиной в одном из лесопарков подмосковной Балашихи. Неизвестный продал ему ручную осколочную гранату Ф-1, частично снаряженную тротилом-бризантным взрывчатым веществом.

После этого подросток отнес боеприпас домой, а потом его изъяли сотрудники полиции. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 222 части 1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В июне выделено отдельное производство в отношении того самого неизвестного, продавшего школьнику ручную гранату.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее в результате взрыва гранаты в Кривом Роге на Украине пострадал мужчина. Неизвестный бросил в него боеприпас во время ссоры на автобусной остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU