Более 80% россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-25T18:46:26+03:00

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Свыше 80% опрошенных социологами россиян заявили, что современная молодежь ориентирована на материальные ценности. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Последние пять лет ключевые качества, присущие российской молодежи, особо не меняются. Так, по мнению респондентов, юноши и девушки в нашей стране все еще довольно общительны (67%) и спортивны (60%). Эти два качества чаще всего называют сами представители молодежи, а вот россияне постарше - в возрасте от 35 до 44 лет, считают нынешнее поколение слишком приземленным.

Также чуть менее половины опрошенных приписывают молодым людям активность, открытость и дружелюбие. Пассивными же их называют 41% наших сограждан. Наиболее спорными характеристиками являются доброжелательность, отзывчивость, патриотизм и готовность помогать другим.

А вот бережливость, трудолюбие, забота о здоровье, культурность, вежливость, искренность и религиозность, по мнению более чем 50% опрошенных, не присущи молодежи. Об этом говорится в пресс-релизе ВЦИОМ, имеющемся в распоряжении "КП".

Сайт kp.ru писал, что ранее глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, которая, кстати, относится к старшему поколению, раскритиковала современную российскую молодежь, назвав ее безответственной. Депутат заявила, что многие сейчас организовывают свадьбы лишь ради банкета, совсем не думая о будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU