Пушков оценил бойкотирование заседаний ПАСЕ украинской делегацией

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-25T19:02:44+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации России Алексей Пушков считает, что объявленный украинской делегацией бойкот заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европа является неудачной попыткой привлечь на свою сторону депутатов других стран.

Сайт kp.ru писал, что ранее в понедельник, 24 июня, представители Киева покинули зал заседаний ПАСЕ. Таким образом они отреагировали на решение организации полностью восстановить полномочия России, которая в 2014 году была решена права голоса из-за воссоединения с Крымом.

"Делегация Украины не покинула ПАСЕ, а лишь ушла из зала вплоть до обсуждения вопроса о полномочиях делегации России. Это демарш в отчаянной попытке повлиять на других депутатов, но вслед не ушёл никто. Украинцы вернутся, но сам уход показателен: задачу-максимум они не выполнили", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

К слову, Украина не стала останавливаться на бойкоте и решила еще при Совете Европы для консультаций. В Киеве заявили, что больше не доверяют международной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU