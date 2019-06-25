Президент США пригрозил Ирану уничтожением

СЕГОДНЯ 20:31 2019-06-25T20:31:43+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае нападения на американцев. Такое заявление прозвучало в ответ на слова лидера Исламской Республики Хасана Рухани, который ранее назвал Белый дом умственно отсталым.

Трамп посчитал высказывание "невежественным и оскорбительным", демонстрирующим тот факт, что в Тегеране не осознают реального положения вещей.

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение. Больше никакого Джона Керри и [Барака] Обамы (экс-госсекретарь и бывший президент США - прим. ред.)!" — написал глава США у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что ранее Вашингтон ввел в отношении Тегерана новые санкции. Ограничительные меры стали ответом на сбитый иранскими войсками американский беспилотник.

ИСТОЧНИК KP.RU