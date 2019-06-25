2019-06-25T20:48:54+03:00
Общество

Зла не хватает: Москва стала второй в рейтинге агрессивных городов

Первое место досталось Ростову-на-Дону
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самыми агрессивными городами стали Москва, Ростова-на-Дону, Челябинск, Казань и ЭлистаСамыми агрессивными городами стали Москва, Ростова-на-Дону, Челябинск, Казань и ЭлистаФото: Тимур ХАНОВ
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Первое место в рейтинге самых агрессивных городов России занял Ростов-на-Дону. Москва расположилась на второй строчке. Всего же в рейтинг вошли 25 крупных населенных пунктов России.

Маркетинговое агентство Zoom Market опросило три тысячи человек. Каждого респондента спрашивали, считает ли он себя агрессивным, как часто проявляет агрессию и сталкивается ли с ней.

Согласно данным исследования, в пятерку лидеров рейтинга, помимо Москвы и Ростова-на-Дону, вошли Челябинск, Казань и Элиста. Наименее агрессивным оказались Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург - 25,24 и 23 места, соответственно. Рейтинг приводится на сайте агентства.

Самые агрессивные города России по версии Zoom Market:

1. Ростов-на-Дону

2. Москва

3. Челябинск

4. Казань

5. Элиста

6. Махачкала

7. Воронеж

8. Пермь

9. Омск

10. Волгоград

Сайт kp.ru писал, что ранее социологи также выяснили, на каких российский сайтах сидят самые агрессивные пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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