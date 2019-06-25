Байкал хотят оградить от туристов

25 Июнь 23:13 2019-06-25T23:13:18+03:00

Озеро популярно не только у российских туристов, но и у китайцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил с инициативой. Он предложил рассмотреть возможность ограничения турпотока на озеро Байкал. Таким образом чиновник хочет защитить уникальное место от загрязнения.

"Возникает мысль, что рано или поздно нам придётся искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, как это не грустно звучит. Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие ООПТ [Особо охраняемые природные территории] не пускаем бесконтрольно людей, там есть контроль и порядок. Наверное, тоже самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал", — сказал Иванов. Его слова приводит "Интерфакс".

Он отметил, что сейчас на Байкале нет угрозы промышленного загрязнения. Однако количество бытовых отходов в его окрестностях постоянно увеличивается. Это, по его мнению, связано с наплывом диких туристов и росте количества маленьких гостиниц. В этих сооружениях не предусмотрена система утилизации, все отходы уходят в озеро.

"Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд. И тут же появляются новые горы мусора", - заключил Иванов на пленарном заседании на Всероссийского водного конгресса.

ИСТОЧНИК KP.RU