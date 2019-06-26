2019-06-26T00:20:08+03:00
Общество

Минфин и Минэнерго нашли деньги на компенсации нефтяникам: цены на бензин будут в узде

Поправки в законодательство будут внесены на днях
Артур ГАРЬКЕ
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Правительство держит цены в узде за счет введения новых правил для нефтяников.Правительство держит цены в узде за счет введения новых правил для нефтяников.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям. Деньги бизнес получит как помощь от государства, лишь бы конечная цена бензина не взлетела вверх. Поправки в законодательство на днях будут внесены в правительство.

"Демпфер [демпфирующий механизм] предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цены внутреннего рынка. Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка", - подчеркнул глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, действие очередного соглашения власти с нефтяниками о заморозке цен на топливо заканчивается в июне. Новое соглашение, которое обсуждали в двух ведомствах, рассчитано на 2022 год. Новый механизм регулирования цен заключается в особых условиях лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. Прежде чем поставлять топливо за рубеж нефтяников обяжут продать какую-то часть внутри страны, где цены ниже мировых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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